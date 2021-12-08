Голливудская кинозвезда Ребел Уилсон рассказала, почему сбросила 30 кг

8 минут назад

Стендап-комик и киноактриса Ребел Уилсон никогда не стеснялась своей полноты. В чем-то Ребел была даже обязана ей в своем успехе. Но за минувший год актриса усиленно занялась спортом и похудением. О том, из-за чего она прежде переедала и что подвигло ее потерять 30 кг лишнего веса Ребел рассказала в эксклюзивном интервью Би-би-си.