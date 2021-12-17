Телескоп "Джеймс Уэбб" скоро отправится в космос. Как устроена миссия и зачем она нужна

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Телескоп "Джеймс Уэбб" скоро отправится в космос. Как устроена миссия и зачем она нужна

47 минут назад

22 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане будет запущена ракета, которая выведет на орбиту космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST). Это беспрецедентный по своим масштабам проект, который обошелся НАСА в 10 млрд долларов и - опоздал к расчетному запуску почти на полтора десятилетия.

Исполинский аппарат, который нередко называют сменщиком "Хаббла", пришлось сложить, как бумажную фигурку оригами, разворачивать которую придется уже в космосе. Телескоп поможет ученым заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной и в подробностях рассмотреть, как из пыли Большого взрыва рождаются первые звезды.

Бесценные данные, собранные золотым зеркалом обсерватории, откроют тайны времени и пространства, расскажут об эволюции галактик - а возможно, и помогут отыскать человечеству новый дом.