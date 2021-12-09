Вечеринка, которой не было. Или была? Главное о скандале на Даунинг-стрит

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Вечеринка, которой не было. Или была? Главное о скандале на Даунинг-стрит

27 минут назад

Видео, в котором теперь уже бывшая сотрудница аппарата британского премьера Аллегра Стрэттон репетирует ответы на пресс-брифинге, вызвало возмущение в стране.

Дело в том, что Стрэттон со смехом отвечала на вопрос, была на Даунинг-стрит рождественская вечеринка накануне нового локдауна в Англии в декабре прошлого года.