Вечеринка, которой не было. Или была? Главное о скандале на Даунинг-стрит
Вечеринка, которой не было. Или была? Главное о скандале на Даунинг-стрит
Видео, в котором теперь уже бывшая сотрудница аппарата британского премьера Аллегра Стрэттон репетирует ответы на пресс-брифинге, вызвало возмущение в стране.
Дело в том, что Стрэттон со смехом отвечала на вопрос, была на Даунинг-стрит рождественская вечеринка накануне нового локдауна в Англии в декабре прошлого года.
Сам Борис Джонсон и его коллеги яростно открещивались от всех обвинений. В итоге Стрэттон подала в отставку, а Джонсон обещал расследовать инцидент. История несуществующей вечеринки – в видео Русской службы Би-би-си.