10 лет протестам на Болотной: возможно ли такое сейчас?

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10 лет протестам на Болотной: возможно ли такое сейчас?

16 минут назад

В 2011 году прошли самые крупные протесты в истории современной России. Люди вышли выразить свое возмущение после парламентских выборов, где наблюдатели зафиксировали множество нарушений. Тогда власти почти были готовы на диалог с оппозицией, а на Болотную площадь в Москве вышли несколько десятков тысяч человек.