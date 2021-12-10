10 лет протестам на Болотной: возможно ли такое сейчас?
10 лет протестам на Болотной: возможно ли такое сейчас?
В 2011 году прошли самые крупные протесты в истории современной России. Люди вышли выразить свое возмущение после парламентских выборов, где наблюдатели зафиксировали множество нарушений. Тогда власти почти были готовы на диалог с оппозицией, а на Болотную площадь в Москве вышли несколько десятков тысяч человек.
За следующие 10 лет методы власти сильно изменились, а законы ужесточились: сложно представить, что на новые протестные акции выйдут так много людей. Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко объясняет, что изменилось с тех пор и почему так получилось.