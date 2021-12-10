Нобелевская речь Дмитрия Муратова. Видео
Нобелевская речь Дмитрия Муратова. Видео
В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
По мнению главреда "Новой газеты", журналистика в России сейчас переживает темные времена и это связано прежде всего с законодательством об "иностранных агентах”.
Завершить выступление журналист предложил минутой молчания в знак траура о погибших репортерах и поддержки тех, кто подвергается преследованиям.