“Обыкновенный ребенок”: подросток устроил взрыв у православной школы
“Обыкновенный ребенок”: подросток устроил взрыв у православной школы
В Серпухове подросток взорвал бомбу на территории женского монастыря. Раньше он учился в православной школе, которая находится на его территории.
Одним из возможных мотивов для нападения могла стать месть за буллинг со стороны учителей.
В результате взрыва никто не погиб, но сам нападавший получил серьезные ранения. Врачам пришлось ампутировать подростку ногу. Сейчас он находится в реанимации.