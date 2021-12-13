“Обыкновенный ребенок”: подросток устроил взрыв у православной школы

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

“Обыкновенный ребенок”: подросток устроил взрыв у православной школы

15 минут назад

В Серпухове подросток взорвал бомбу на территории женского монастыря. Раньше он учился в православной школе, которая находится на его территории.

Одним из возможных мотивов для нападения могла стать месть за буллинг со стороны учителей.