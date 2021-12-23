Пытки, иноагенты и новая этика: пять главных вопросов Владимиру Путину

Пытки, иноагенты и новая этика: пять главных вопросов Владимиру Путину

Владимир Путин провел свою семнадцатую ежегодную пресс-конференцию. Туда пригласили в том числе и журналистов СМИ-иноагентов, однако задать вопрос президенту им так и не дали.

Русская служба Би-би-си публикует главные вопросы Владимиру Путину - об иноагентах, пытках в российских колониях, возможной войне с Украиной, новой этике, пропаганде экстремизма и оскорблении чувств верующих.