Пытки, иноагенты и новая этика: пять главных вопросов Владимиру Путину
Пытки, иноагенты и новая этика: пять главных вопросов Владимиру Путину
Владимир Путин провел свою семнадцатую ежегодную пресс-конференцию. Туда пригласили в том числе и журналистов СМИ-иноагентов, однако задать вопрос президенту им так и не дали.
Русская служба Би-би-си публикует главные вопросы Владимиру Путину - об иноагентах, пытках в российских колониях, возможной войне с Украиной, новой этике, пропаганде экстремизма и оскорблении чувств верующих.
Видео, Путин ответил Би-би-си о Навальном, иноагентах и власти в одних руках. Видео, Продолжительность 4,39
В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Би-би-си Петра Козлова.