Кукла как лекарство. Реалистичные младенцы помогают женщинам справиться с горем

Кукла как лекарство. Реалистичные младенцы помогают женщинам справиться с горем

Польская художница Барбара Смолинская создает кукол-новорожденных. Ее имя включено в ежегодно составляемый Би-би-си список 100 женщин в 2021 году.

С этими куклами часто обращаются как с настоящими детьми. А стоимость некоторых экземпляров доходит до 22 тысяч долларов.

Они используются в качестве терапии для помощи женщинам при бесплодии, после выкидыша, при депрессии или тревожности.