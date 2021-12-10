Кукла как лекарство. Реалистичные младенцы помогают женщинам справиться с горем
Кукла как лекарство. Реалистичные младенцы помогают женщинам справиться с горем
Польская художница Барбара Смолинская создает кукол-новорожденных. Ее имя включено в ежегодно составляемый Би-би-си список 100 женщин в 2021 году.
С этими куклами часто обращаются как с настоящими детьми. А стоимость некоторых экземпляров доходит до 22 тысяч долларов.
Они используются в качестве терапии для помощи женщинам при бесплодии, после выкидыша, при депрессии или тревожности.