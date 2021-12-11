Военные преступления Британии. Расследование (документальный фильм Би-би-си)

37 минут назад

Программа Panorama в сотрудничестве с газетой Sunday Times нашла материалы об убийствах гражданских лиц и данные о том, что командование скрывало информацию о действиях британской армии. Теперь эти материалы переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

Однажды поздним вечером в селении близ городка Рахим в Афганистане в жилом доме прогремели выстрелы. Убиты четверо братьев, старшему из них, Фазелю, было 20 лет, его брату Наику - 17, а двоим младшим - 14 и 12 лет. Британский солдат вошел в дом и убил их по очереди прицельными выстрелами в голову. Солдат сообщил, что братья - высокопоставленные талибы, но в селении никто этому не поверил. Этот случай - лишь один из многих подобных дел, когда от рук британских военных пострадали мирные жители, но никто из британских солдат, расстреливавших людей без суда и следствия, или офицеров, покрывавших эти преступления, так и не предстал перед судом.