Их разыскивает ФБР: как живут в России хакеры из списка самых опасных киберпреступников
Их разыскивает ФБР: как живут в России хакеры из списка самых опасных киберпреступников
В 2017 году ФБР опубликовало список самых разыскиваемых киберпреступников. Сейчас в нем более сотни хакерских группировок и хакеров, из них несколько десятков — россияне.
Часть из них обвиняется американскими властями в политических киберпреступлениях — например, во вмешательстве в выборы 2016 года. Другие же разыскиваются за кибермошенничество — рассылку программ-вымогателей, которые блокируют компьютерные системы компаний и физлиц до того момента, пока хакерам не заплатят за разблокировку.
Как им живется в России под санкциями США и Великобритании? Смотрите документальный фильм Би-би-си.