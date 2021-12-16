Их разыскивает ФБР: как живут в России хакеры из списка самых опасных киберпреступников

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Их разыскивает ФБР: как живут в России хакеры из списка самых опасных киберпреступников

52 минуты назад

В 2017 году ФБР опубликовало список самых разыскиваемых киберпреступников. Сейчас в нем более сотни хакерских группировок и хакеров, из них несколько десятков — россияне.

Часть из них обвиняется американскими властями в политических киберпреступлениях — например, во вмешательстве в выборы 2016 года. Другие же разыскиваются за кибермошенничество — рассылку программ-вымогателей, которые блокируют компьютерные системы компаний и физлиц до того момента, пока хакерам не заплатят за разблокировку.