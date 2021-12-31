Сотни елок в одном доме: семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев
Сотни елок в одном доме: семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев
Семья Ероним из города Ринтельн в Германии установила дома 444 рождественских елки, побив тем самым свой собственный рекорд прошлого года. Семья держит мировое первенство по количеству рождественских елок уже несколько лет.
Игрушки на них каждый год разные, в этот раз они украшены тысячами шаров и сотнями лампочек в гирляндах.Как можно уместить несколько сотен елок на 100 квадратных метрах – смотрите в нашем видео.