Сотни елок в одном доме: семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев

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Сотни елок в одном доме: семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев

20 минут назад

Семья Ероним из города Ринтельн в Германии установила дома 444 рождественских елки, побив тем самым свой собственный рекорд прошлого года. Семья держит мировое первенство по количеству рождественских елок уже несколько лет.