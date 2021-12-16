"Я забыл дочь в машине". Смерть ребенка. Документальный фильм Би-би-си

8 минут назад

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В 1990-е годы из соображений безопасности детские кресла переместили на заднее сиденье автомобилей. С тех пор по всему миру растет число детей, погибших от перегрева в машинах. Каждые девять дней в США от теплового удара погибает один оставленный в машине ребенок.