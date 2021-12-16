"Я забыл дочь в машине". Смерть ребенка. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Истории детей погибших в машинах, где их забыли их родители.
В 1990-е годы из соображений безопасности детские кресла переместили на заднее сиденье автомобилей. С тех пор по всему миру растет число детей, погибших от перегрева в машинах. Каждые девять дней в США от теплового удара погибает один оставленный в машине ребенок.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.