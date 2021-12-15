Убийце-некрофилу Дэвиду Фуллеру дали пожизненное. Как при помощи анализа ДНК его поймали спустя 30 лет?
Убийце-некрофилу Дэвиду Фуллеру дали пожизненное. Как при помощи анализа ДНК его поймали спустя 30 лет?
В 1987 году были убиты Венди Нелл и Каролин Пирс. Более 30 лет из убийца оставался на свободе. Дэвида Фуллера удалось поймать только благодаря прорыву в области анализа ДНК.
Новый метод позволяет сравнивать часть ДНК подозреваемого с ДНК его родственников. Сначала круг подозреваемых сузился до 90 человек, а затем полиция нашла и самого Фуллера.
Позже выяснилось, что он продолжать совершать преступления. Он надругался над сотней трупов женщин и детей в моргах.15 декабря суд приговорил Фуллера к пожизненному заключению в тюрьме.