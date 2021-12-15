Дарья Навальная получила премию "За свободу мысли" вместо отца. Речь из Страсбурга
Дарья Навальная получила премию "За свободу мысли" вместо отца. Речь из Страсбурга
Дарья Навальная получила за отца главную правозащитную награду Евросоюза - премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Алексей Навальный не смог лично принять награду, так как находится в колонии.
Во время церемонии Дарья Навальная произнесла речь, в которой осудила политику прагматизма.
Би-би-си приводит фрагменты ее выступления.