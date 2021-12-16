Дрон для поиска собак. Как британка вернула 200 питомцев их хозяевам

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Дрон для поиска собак. Как британка вернула 200 питомцев их хозяевам

29 минут назад

У Эрики Харт из Йоркшира есть увлечение для души: при помощи дрона она ищет потерявшихся собак. А сначала она думала, что покупка дрона - это пустая трата денег.