Дрон для поиска собак. Как британка вернула 200 питомцев их хозяевам
Дрон для поиска собак. Как британка вернула 200 питомцев их хозяевам
У Эрики Харт из Йоркшира есть увлечение для души: при помощи дрона она ищет потерявшихся собак. А сначала она думала, что покупка дрона - это пустая трата денег.
Дрон Эрики оснащен тепловизором - он видит то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. С ним намного проще искать потерявшихся в лесах и парках четвероногих. А собаки в Йоркшире, как оказалось, теряются постоянно.