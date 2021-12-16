"Поляк. Католик. Гей". Как живут члены ЛГБТ-сообщества в "зонах без ЛГБТ"

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"Поляк. Католик. Гей". Как живут члены ЛГБТ-сообщества в "зонах без ЛГБТ"

8 минут назад

С приходом к власти партии консерваторов «Право и Справедливость» в 2019 году в Польше и переизбранием Президента Анджея Дуды в 2020 году, многие областные, районные и местные советы Польши начали вводить декларативные запреты на "ЛГБТ-идеологию". Среди прочего, документ запрещает проводить уроки сексуального воспитания и толерантности в школах.

Польские активисты создали проект "Атлас ненависти" - карту территорий, объявивших о неприятии "идеологии ЛГБТ". По их подсчетам, треть территории Польши превратилась в "зоны, свободные от ЛГБТ". Гомофобию польских чиновников раскритиковала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав эти зоны "территориями, свободными от гуманизма, которым не место в Евросоюзе".

После политического и экономического давления на всех уровнях со стороны ЕС, некоторые польские административные единицы отменили свои постановления. Среди таких – Люблинское воеводство, которое позволило провести Марш равенства.

61-летний Казимеж Стшелец не скрывает свою сексуальную ориентацию, и борется с властями округа за своим права. Разрешение на проведения Марша равенства в Люблине он считает большой победой своего сообщества.