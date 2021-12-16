"Желаю не бояться": Иван Сафронов в суде поздравил коллег и близких с Новым годом
"Желаю не бояться": Иван Сафронов в суде поздравил коллег и близких с Новым годом
В суд, где рассматривали апелляцию на продление ареста обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову, впервые за долгое время пустили журналистов. Поддержать его также пришли около двух десятков родных, друзей и коллег.
Перед оглашением решения Сафронов успел сказать несколько слов собравшимся. "Когда-нибудь это дело рассекретят, и мы все очень сильно посмеёмся. Надеюсь, это будет не через дцать лет", - заметил он.
Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову до 7 января. К этому времени он проведёт в СИЗО уже 18 месяцев.