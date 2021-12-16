"Сядьте, посидите". Потасовка между депутатами КПРФ и "Единой России" из-за плаката о QR-кодах
"Сядьте, посидите". Потасовка между депутатами КПРФ и "Единой России" из-за плаката о QR-кодах
Госдума в первом чтении приняла законопроект о введение QR-кодов для посещения общественных мест. Перед выступлением вице-премьера Татьяны Голиковой трое депутатов от КПРФ растянули плакат со словами "КПРФ против QR- фашизма".
К ним подошли депутаты-единороссы, завязался конфликт. Запись выложил в своем телеграм-канале парламентарий Михаил Матвеев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коммунистов.
Он обратился к комиссии Госдумы по регламенту с просьбой "зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью".