Бывший президент Польши Лех Валенса о своей жизни, России, Путине и Навальном

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Бывший президент Польши Лех Валенса о своей жизни, России, Путине и Навальном

26 минут назад

40 лет назад, в декабре 1981 года, в Польше было введено военное положение из-за массовых забастовок на фоне тяжелой экономической ситуации. Леха Валенсу, возглавившего независимый профсоюз "Солидарность" в Гданьске и еще несколько тысяч активистов задержали и интернировали.

В 1990 году Валенсе удалось стать президентом Польши. После прихода к власти он начал выводить советские армейские формирования из Польши. Сам Валенса называет себя разрушителем коммунистического строя в Европе.

Его наследие - неоднозначно. Валенса не смог избраться на второй срок и проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому в 1995 году. Его бывшие сторонники - братья Качиньские - стали его ярыми оппонентами, а против самого Валенсы в 2016 году выдвинуты обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Польши в 70-х годах. В 2021 ему также были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний по этому делу.

Леху Валенсе - 78 лет. Недавно он перенес операцию на сердце и даже попрощался со своими сторонниками. В интервью Би-би-си он вспоминает былые успехи и неудачи, рассуждает о судьбе Польши, Украины и Беларуси после распада Советского Союза, а также рассказывает о том, как пандемия заставила его искать новые источники заработка.