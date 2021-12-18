Власть белых. Как расистская система укоренилась в Америке. Документальный фильм Би-би-си

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В 1964 году Закон о гражданских правах возвестил всем американцам, что "пришел конец расизму и сегрегации". Но сегодня, более пятидесяти лет спустя, американская система по-прежнему остается заточенной против цветного населения страны - у них меньше возможностей для заработка, зато больше шансов оказаться за решеткой. Этот документальный фильм Би-би-си рассказывает о четырех основных социальных аспектах - жилищных условиях, образовании, правосудии и демократии, которые американское правительство в определенные моменты провозглашало доступными для всех и равноправными, но в тайне только сильнее укореняло власть белых. Это история о том, чего на самом деле стоила эта расистская система цветному населению США.