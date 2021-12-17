"Если увидите, что он подбирается к лицу, дайте мне знать". Огромный паук прервал брифинг по коронавирусу в Австралии
"Если увидите, что он подбирается к лицу, дайте мне знать". Огромный паук прервал брифинг по коронавирусу в Австралии
Пресс-брифинг Иветт Д’Ат, главы Минздрава штата Квинсленд в Австралии, был прерван появлением огромного паука.
Пауки в Австралии не редкость, и Иветт Д’Ат с первого взгляда определила его вид. Это был паук-охотник.
Он ядовит, как и многие пауки в Австралии, но не смертельно опасен. Хотя какое это имеет значение, если длина ног паука-охотника может достигать 15 сантиметров.