"Если увидите, что он подбирается к лицу, дайте мне знать". Огромный паук прервал брифинг по коронавирусу в Австралии

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"Если увидите, что он подбирается к лицу, дайте мне знать". Огромный паук прервал брифинг по коронавирусу в Австралии

час назад

Пресс-брифинг Иветт Д’Ат, главы Минздрава штата Квинсленд в Австралии, был прерван появлением огромного паука.

Пауки в Австралии не редкость, и Иветт Д’Ат с первого взгляда определила его вид. Это был паук-охотник.