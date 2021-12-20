Борьба в "Волге": реслинг в машине набирает популярность в России

Борьба в "Волге": реслинг в машине набирает популярность в России

Новый вид борьбы "автомобильный джитсу", получивший название от бразильского джиу-джитсу, развивается в России.

Победитель определяется в двух раундах. Борьба начинается на передних сиденьях автомобиля. А как подручные средства борьбы в ход идут ремни безопасности, руль, зеркала и кресла.

Организаторы турнира рассчитывают, что необычное место для борьбы привлечет внимание к реслингу.