Дело подруги Эпштейна: Тайная жизнь Гислейн Максвелл

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Дело подруги Эпштейна: Тайная жизнь Гислейн Максвелл

13 минут назад

Новые фотографии, представленные в качестве доказательств в ходе судебного процесса над Гислейн Максвелл, документируют близкие отношения между ней и Эпштейном. Снимки также показывают роскошный образ жизни, который вела пара.

Суд над 59-летней Максвелл начался в Нью-Йорке в ноябре. Ее обвиняют в торговле в пособничестве финансисту Джеффри Эпштейну и вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальную эксплуатацию. Ей грозит до 80 лет тюремного заключения. Максвелл свою вину отрицает.