Eще один "annus horribilis". Худшие и лучшие моменты для королевской семьи в 2021 году

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Eще один "annus horribilis". Худшие и лучшие моменты для королевской семьи в 2021 году

33 минуты назад

Для британской королевской семьи 2021 год стал очередным "annus horribilis" - годом полным сложных событий и неприятных новостей.

Это и смерть супруга королевы принца Филиппа, и скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором прозвучали обвинения о расизме в адрес королевской семьи, а также многое другое.