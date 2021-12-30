Eще один "annus horribilis". Худшие и лучшие моменты для королевской семьи в 2021 году
Eще один "annus horribilis". Худшие и лучшие моменты для королевской семьи в 2021 году
Для британской королевской семьи 2021 год стал очередным "annus horribilis" - годом полным сложных событий и неприятных новостей.
Это и смерть супруга королевы принца Филиппа, и скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором прозвучали обвинения о расизме в адрес королевской семьи, а также многое другое.
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер вспомнил в деталях пять главных моментов из жизни королевской семьи в 2021 году.