Почему я заморозил свою мертвую мать? Криоконсервация как способ заботы о близких
Почему я заморозил свою мертвую мать? Криоконсервация как способ заботы о близких
Мама Ким Чон-Киля (имя изменено по просьбе героя) умерла в 2020 году, ей было за 80 лет. Ким решил заморозить ее тело. Теперь его мать находится в специальном хранилище в России.
Ким Чон Киль далеко не единственный клиент провайдера крионических услуг. Во всем мире насчитывается около 600 человеческих тел, замороженных для будущего "воскрешения".
Их родственники надеются, что в перспективе наука сможет вернуть их близких к жизни. Но пока технологии, позволяющей равномерно "разморозить" человека, не существует.