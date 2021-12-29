Почему я заморозил свою мертвую мать? Криоконсервация как способ заботы о близких

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Почему я заморозил свою мертвую мать? Криоконсервация как способ заботы о близких

23 минуты назад

Мама Ким Чон-Киля (имя изменено по просьбе героя) умерла в 2020 году, ей было за 80 лет. Ким решил заморозить ее тело. Теперь его мать находится в специальном хранилище в России.

Ким Чон Киль далеко не единственный клиент провайдера крионических услуг. Во всем мире насчитывается около 600 человеческих тел, замороженных для будущего "воскрешения".