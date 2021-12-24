Как выглядит жизнь в деревне у линии разграничения на востоке Украины

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Как выглядит жизнь в деревне у линии разграничения на востоке Украины

15 минут назад

Небольшое казачье село Зайцево находится всего в километре от линии разграничения на Донбассе. Его главная улица изувечена осколками от снарядов.

Многие жители покинули свои дома. У некоторых нет возможности уехать – нет другого жилья и работы. 47-летняя Марина Сергеева раньше работала сортировщицей на фарфоровом заводе в Горловке. В 2014 году ее семья переехала в небольшую съемную квартиру в Харькове, но женщине было тяжело там жить и она вернулась в свой дом в деревне. Следить за хозяйством одной тяжело, она скучает по проданной корове, с трудом обходится с курами, котами и собаками в ее дворе.

Она прожила многие месяцы в погребе вместе с сестрами и больным отцом. На всякий случай там до сих пор хранится запас продуктов, теплой одежды и бочка воды. В любой момент она снова готова туда вернуться. Или даже все бросить и уехать.