Жертвы токсичных отходов на детской площадке. Документальный фильм Би-би-си

27 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Этот фильм рассказывает о беспрецедентном международном судебном процессе, который инициировали люди, ставшие жертвами безответственной утилизации токсичных отходов. Они пытались добиться справедливости для себя и своих семей.

В 1984 году шведская горнодобывающая компания переправила в Чили партию токсичных отходов, которую должны были надлежащим образом переработать местные подрядчики. Однако этого не случилось, и токсичный шлам свалили неподалеку от городка Арика. Вскоре это место превратилось в площадку, где играли дети. В последующие годы многие местные жители заболели раком, а их дети родились с врожденными патологиями.