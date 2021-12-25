Джон Леннон. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Он был кумиром миллионов и никогда не отгораживался от своих поклонников и за это поплатился жизнью. Документальный фильм Би-би-си рассказывает личную историю одного из самых знаменитых музыкантов ХХ столетия.

Джон Леннон - певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист, погиб в возрасте 40 лет. Он был знаменит не только своей музыкой: в то время, как его песни становились гимнами целых поколений, его частная жизнь, политические взгляды и случайные высказывания нередко провоцировали скандалы.