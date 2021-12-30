Женщины-остатки, или "Старые девы" по-китайски. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В результате политики по ограничению рождаемости сейчас в Китае мужчин на 30 млн больше, чем женщин. Власти страны видят в этом угрозу стабильности в обществе и поэтому поощряют женщин рано выходить замуж. Женщин, которые к 25 годам всё ещё одиноки, называют "остатками".

Цю Хао Мэй 34 года, она юрист и она не замужем. Родители и сестры давят на нее, убеждая поскорее найти себе мужа и стать "как все". Хао Мэй не любит принуждения, ей нравится самой принимать решения, но и огорчать родителей она тоже не хочет. Это противоречие наполняет жизнь девушки постоянным стрессом.