Чудесные времена года. Самые живописные места нашей планеты. Документальный фильм Би-би-си

21 минуту назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На нашей планете все постоянно меняется. Времена года сменяют друг друга, преображая все вокруг. Но есть места, где изменения настолько масштабны, что их видно из космоса. Документальный фильм Би-би-си рассказывает о трех таких невероятных местах.

Новая Англия - самые живописные леса в Америке, они пролегают сквозь шесть штатов: от Мэна на севере до Коннектикута на юге. Каждый год сюда съезжаются миллионы людей, чтобы полюбоваться одним из чудес планеты, которое здесь называют «осень», когда леса разгораются всеми оттенками красного, рыжего и золотого.

Шпицберген, скованный льдом и морозом край, расположен на самом севере Норвегии. Это одинокая группа островов у самой макушки Земли. Из-за наклона оси Земли четыре месяца в году Шпицберген окутан тьмой, спрятан от солнечных лучей. Но каждый год здесь происходит чудо: когда Солнце возвращается, Шпицберген претерпевает невероятную трансформацию. От нескончаемой тьмы к вечному свету. От ледяного мира к бурлящей яркой жизни.

Бассейн Калахари. Два с половиной миллиона квадратных километров, покрытых песком и кустарником. Эта пустыня пересекает весь юг Африки, но в глубине её находится река, которая не впадает в море, а разливается раз в году. Больше пяти месяцев вода покрывает всю территорию Калахари, превращая её в страну чудес.