Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Дубина по голове": каково это - быть иноагентом в России

11 минут назад

В 2021 году почти сотня человек были признаны иностранными агентами. Среди них - и корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.

Он поговорил с другими иноагентами, чтобы показать, что этот статус - не просто громоздкий дисклеймер, который надо ставить даже в личных "сторис". Это обременительная отчетность, постоянная угроза штрафов и даже уголовных дел, из-за чего почти каждый иноагент неизбежно задумывается об эмиграции.