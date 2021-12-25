"Уверенно смотреть в будущее". Рождественское обращение королевы Елизаветы II
"Уверенно смотреть в будущее". Рождественское обращение королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила о принце Филиппе, который скончался 9 апреля 2021. Несмотря на то, что в этом году "не будет одного знакомого смеха", королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным.
Елизавета II также вспомнила о прошедшем климатическом саммите в Глазго, премии Герцога Эдинбургского, предстоящих Играх Содружества и платиновом юбилее самой королевы. В конце она пожелала "всем очень счастливого Рождества".