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"Уверенно смотреть в будущее". Рождественское обращение королевы Елизаветы II

43 минуты назад

Королева Елизавета II выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила о принце Филиппе, который скончался 9 апреля 2021. Несмотря на то, что в этом году "не будет одного знакомого смеха", королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным.