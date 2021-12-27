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Приговор Юрию Дмитриеву. Видео

26 минут назад

Суд признал вину Дмитриева в изготовлении порнографии и хранении оружия и добавил два года к уже вступившему в силу 13-летнему сроку по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Ужесточения приговора добилась прокуратура. В итоге 66-летний историк приговорен к 15 годам колонии строгого режима.