Приговор Юрию Дмитриеву. Видео
Приговор Юрию Дмитриеву. Видео
Суд признал вину Дмитриева в изготовлении порнографии и хранении оружия и добавил два года к уже вступившему в силу 13-летнему сроку по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Ужесточения приговора добилась прокуратура. В итоге 66-летний историк приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
Юрий Дмитриев известен исследованиями преступлений сталинского режима. Он составлял книги памяти жертв политических репрессий и обнаружил место массового расстрела "соловецкого этапа" в урочище Сандармох.