Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*

Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*

Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал"*.

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов. В иске перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах. Защита "Мемориала" обжалует приговор.

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Первым председателем его совета стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

*Правозащитный центр "Мемориал" и международный "Мемориал" внесены властями России в реестр иностранных агентов