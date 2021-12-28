Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*
Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*
Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал"*.
Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов. В иске перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах. Защита "Мемориала" обжалует приговор.
"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Первым председателем его совета стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
*Правозащитный центр "Мемориал" и международный "Мемориал" внесены властями России в реестр иностранных агентов