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Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*

35 минут назад

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов. В иске перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах. Защита "Мемориала" обжалует приговор.