"Надежда все равно остается": что говорили у суда над "Мемориалом"*
"Надежда все равно остается": что говорили у суда над "Мемориалом"*
Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. Комментируя решение суда о ликвидации, глава совета правозащитного центра Александр Черкасов заявил, что оно принято по политическим мотивам.
Накануне Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Организация будет обжаловать решение суда и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил председатель правления организации Ян Рачинский.
*Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены властями России в реестр иностранных агентов и ликвидированы.