"Надежда все равно остается": что говорили у суда над "Мемориалом"*

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"Надежда все равно остается": что говорили у суда над "Мемориалом"*

3 минуты назад

Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. Комментируя решение суда о ликвидации, глава совета правозащитного центра Александр Черкасов заявил, что оно принято по политическим мотивам.

Накануне Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Организация будет обжаловать решение суда и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил председатель правления организации Ян Рачинский.