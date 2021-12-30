Маленькая балерина, выжившая в тайге. Карина Чикитова мечтает танцевать в Большом театре

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Маленькая балерина, выжившая в тайге. Карина Чикитова мечтает танцевать в Большом театре

29 минут назад

Карине Чикитовой всего 12 лет, она мечтает стать балериной, но ее уже узнают на улицах. Семь лет назад девочка чудом выжила в сибирской тайге благодаря своему щенку по кличке Найда.

Карина, которой тогда было 3 года и восемь месяцев, вышла из дома и заблудилась в лесу. На протяжении 12 дней она пила воду из реки, ела ягоды, а по ночам согревалась, обнимая собаку.

За поисками девочки следила вся страна. На девятый день в село пришел щенок Карины, и по его следу спасателям удалось отыскать девочку.