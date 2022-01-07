Религия для Тиктока: как миссионерство перешло в соцсети

Религия для Тиктока: как миссионерство перешло в соцсети

Священники, имамы и раввины выкладывают в соцсети забавные и часто весьма популярные короткометражные видеоролики.

В Тиктоке хэштеги #Christian, #Diwali и #Islam набирают миллиардные просмотры.

"Инфо-монахини", дочери святого Павла в Бостоне, лондонский имам Сабах Ахмеди и ортодоксальная еврейка Мелинда Штраус из Лонг-Айленда объясняют, почему они это делают, и какие отзывы они получают от своей работы.