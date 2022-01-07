Религия для Тиктока: как миссионерство перешло в соцсети

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Религия для Тиктока: как миссионерство перешло в соцсети

11 минут назад

Священники, имамы и раввины выкладывают в соцсети забавные и часто весьма популярные короткометражные видеоролики.

В Тиктоке хэштеги #Christian, #Diwali и #Islam набирают миллиардные просмотры.