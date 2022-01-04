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Элизабет Холмс. Взлет и падение основательницы Theranos

7 минут назад

Компания Theranos, основанная Элизабет Холмс, работала над созданием аппарата, диагностирующего сотни болезней по капле крови. Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, а теперь признана виновной в мошенничестве и обмане инвесторов.Кто-то считал, что Theranos станет новым Apple. Но спустя пару лет, после публикации разоблачительных статей в Wall Street Journal прокуратура США начала расследование.