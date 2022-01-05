Два обращения Токаева, штурм администрации Алматы и столкновения в регионах. Хроники массовых протестов в Казахстане
Два обращения Токаева, штурм администрации Алматы и столкновения в регионах. Хроники массовых протестов в Казахстане
В Казахстане акции протеста охватили всю страну. Президент страны Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, фактически сместив Нурсултана Назарбаева, и пообещал действовать жестко.
Протесты в стране начались в воскресенье из-за повышения цен на сжиженный газ.
И, несмотря на отставку правительства и обещание ввести госрегулирование цен на некоторые товары, в том числе бензин и дизель, продолжились.
Протестующие ворвались в здание администрации Алматы, на улицах города горят автомобили.
В некоторых регионах страны объявлено чрезвычайное положение, сообщается о перебоях с интернетом и телефонной связью.