Стрельба и мародерство после протестов в Казахстане. Видео
Стрельба и мародерство после протестов в Казахстане. Видео
В ночь на 6 января в центре Алматы была слышна стрельба. В местных Telegram-каналах публиковали видео массового мародерства и вандализма.
Это произошло после четвертого дня "газовых" протестов в Казахстане, начавшихся 2 января из-за роста цен на сжиженный газ в стране.
В ответ власти пообещали, что они проведут "активную зачистку" центра Алматы утром 6 января.
В среду президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в связи с протестами на всей территории Казахстана и попросил союзников из стран ОДКБ о помощи с урегулированием ситуации.