Стрельба и мародерство после протестов в Казахстане. Видео

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Стрельба и мародерство после протестов в Казахстане. Видео

15 минут назад

В ночь на 6 января в центре Алматы была слышна стрельба. В местных Telegram-каналах публиковали видео массового мародерства и вандализма.

Это произошло после четвертого дня "газовых" протестов в Казахстане, начавшихся 2 января из-за роста цен на сжиженный газ в стране.

В ответ власти пообещали, что они проведут "активную зачистку" центра Алматы утром 6 января.