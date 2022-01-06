Капитолий. Четыре часа штурма. Документальный фильм Би-би-си

27 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Премьера на Русской Службе Би-би-си.

Штурм Капитолия США в январе 2021 года стал шоком для большинства американцев, независимо от того, за какую партию они голосовали на выборах. Многие республиканцы, сторонники Трампа, обвинили ворвавшихся в Капитолий людей в безответственности и предательстве американской демократии.

Некоторые из героев этого фильма впервые решились говорить о происходившем в Капитолии на протяжении четырех часов штурма публично. Полицейские расскажут, как им в рукопашном бою приходилось сдерживать нападавших, а протестующие и очевидцы расскажут о том, что они называют "самой сюрреалистической экскурсией по Капитолию". Экскурсией, стоившей жизни нескольким протестующим и полицейским.

Внимание! Фильм содержит кадры, которые могут шокировать некоторых зрителей.