Казахстан: спецоперация в Алматы, разгромленный аэропорт и очереди за хлебом. Видео

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Казахстан: спецоперация в Алматы, разгромленный аэропорт и очереди за хлебом. Видео

час назад

Ночью в Алматы началась «антитеррористическая операция», на улицы вышли военные и бронетехника. По данным МВД, убиты по меньшей мере 13 полицейских, сотни пострадали, задержаны более двух тысяч человек.

В крупных городах снова наблюдаются перебои с интернетом и связью.

В соцсетях сообщают об очередях за продуктами и у банкоматов.