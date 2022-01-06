Казахстан: спецоперация в Алматы, разгромленный аэропорт и очереди за хлебом. Видео
Казахстан: спецоперация в Алматы, разгромленный аэропорт и очереди за хлебом. Видео
Ночью в Алматы началась «антитеррористическая операция», на улицы вышли военные и бронетехника. По данным МВД, убиты по меньшей мере 13 полицейских, сотни пострадали, задержаны более двух тысяч человек.
В крупных городах снова наблюдаются перебои с интернетом и связью.
В соцсетях сообщают об очередях за продуктами и у банкоматов.
Главное о происходящем в Казахстане к вечеру 6 января - в видео Русской службы Би-би-си.