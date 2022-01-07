Ситуация в Казахстане: аналитик Бенджамин Годуин рассказал об интересах России
Ситуация в Казахстане: аналитик Бенджамин Годуин рассказал об интересах России
Протесты в Казахстане не стихают со 2 января. Демонстрации во многих городах страны переросли в агрессивные столкновения и погромы. В Казахстане до 19 января действует чрезвычайное положение.
Также в страну 6 января направились войска ОДКБ. От России в состав коллективных миротворческих войск вошли десантники.
Британский аналитик Бенджамин Годуин рассказал Русской службе Би-би-си о возможных интересах России в Казахстане и могут ли протесты закончиться гражданской войной.