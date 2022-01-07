"Филиалы банков разгромлены, банкоматы выкорчеваны". Очевидцы рассказывают о происходящем в Казахстане
"Филиалы банков разгромлены, банкоматы выкорчеваны". Очевидцы рассказывают о происходящем в Казахстане
К 7 января протесты охватили практически все крупные города Казахстана. Правительство отправлено в отставку.
Во всей стране введен режим ЧП.
МВД Казахстана утверждает, что в столкновениях погибли 18 силовиков, 748 получили ранения и травмы, почти 2,3 тыс человек арестованы.
Из-за отключений интернета сложно получить достоверную информацию с места событий. Русской службе Би-би-си удалось поговорить с жителями Алматы и Астаны по телефону.
Алина Исаченко, Катя Ледер