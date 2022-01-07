Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане. Что происходит в разных городах страны?
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане. Что происходит в разных городах страны?
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объвил о восстановлении порядка и пообещал включить интернет.
Он также приказал стрелять на поражение по участникам демонстраций, которых он в своем обращении назвал "преступниками и убийцами", и назвал переговоры с ними невозможными.
Режим ЧП в стране сохранится до 19 января.
Русская служба Би-би-си собрала видео из разных городов Казахстана.