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Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане. Что происходит в разных городах страны?

15 минут назад

Он также приказал стрелять на поражение по участникам демонстраций, которых он в своем обращении назвал "преступниками и убийцами", и назвал переговоры с ними невозможными.