Трамп-Шоу. Самые громкие скандалы бывшего президента Америки. Документальный фильм Би-би-си

17 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Дональд Трамп - один из самых знаменитых людей на планете. С ним американская политика превратилась в реалити-шоу, где скандал следовал за скандалом.

Документальный фильм Би-би-си исследует самый масштабный политический шторм в истории США, шторм, который продолжался четыре года. Героями фильма стали участники событий - сотрудники администрации Трампа, журналисты и политики, в том числе Руди Джулиани, Стив Бэннон, Шон Спайсер и Энтони Скарамуччи, а также порнозвезда Сторми Дэниэлс, замешанная в секс-скандале с участием Трампа.