Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

52 минуты назад

Задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, сообщает пресс-служба КНБ. Его подозревают в госизмене. Он покинул пост главы КНБ три дня назад после начала массовых беспорядков в Алматы.

Масимов и другие люди подозреваются в государственной измене, цитирует заявление службы Sputnik Казахстан.

Еще два дня назад, 6 января, Масимов был помещен в СИЗО, следует из сообщения.

КНБ начало досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с лишением гражданства или без такового).

В разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы Масимов лишился поста главы КНБ. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой комитета Ермека Сагимбаева. До этого 55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Казахстана.

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром - сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года. Он генерал-лейтенант национальной безопасности.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

О место нахождении бывшего президента Назарбаева ничего неизвестно с конца декабря, когда он ездил в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. После протестов, начавшихся в Казахстане 2 января, сохранивший большое влияние в стране экс-президент не сделал ни одного заявления. Накануне пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что тот якобы провел телефонный разговор с Назарбаевым.

Отправив в отставку Масимова с поста главы КНБ, президент Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, которым до сих пор руководил бывший глава государства. Этот пост был закреплен за ним пожизненно.

СМИ ранее обсуждали версии о том, что окружение Назарбаева могло быть заинтересовано в беспорядках, которые могли бы подорвать позиции Токаева, занявшего пост президента в марте 2019 года.

"Захват аэропорта, нападения на здания, в том числе на военные объекты, грабежи - все это не могло произойти в таких масштабах без участия спецслужб. Я думаю, что кто-то намеренно внедрил своих агентов в ряды протестующих. Некоторые представители политических элит хотели бы дестабилизировать ситуацию, подорвать власть Токаева и укрепить свои позиции", - говорила Би-би-си профессор факультета востоковедения Университета Лондона Бхавна Даве.

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы, ими руководили из специального центра. Некоторые из них говорили на неказахских языках. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тысяч человек", - написал накануне в "Твиттере" Токаев.

Государственный телеканал "Хабар 24" в пятницу показал интервью с бывшим советником Назарбаева Ермухаметом Ертысбаевым, также заявившего о том, что организаторы беспорядков в Алматы хотели добиться отстранения от власти президента Токаева. Это было бы невозможно без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах", сказал он, не называя имен.