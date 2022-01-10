"Бандиты и террористы". Путин, Токаев, Лукашенко - о протестах в Казахстане
"Бандиты и террористы". Путин, Токаев, Лукашенко - о протестах в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Александр Лукашенко и другие лидеры постоветских стран приняли участие в онлайн-встрече ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).
Ранее страны ОДКБ направили в Казахстан миротворцев. Больше всего военных отправила Россия. По словам Путина, миротворцы будут в стране столько, сколько нужно.
Масштабные протесты в Казахстане длились несколько дней, задержали почти восемь тысяч человек. Президент Токаев приказал правоохранительным органам стрелять по протестующим на поражение. Точное число жертв пока неизвестно.