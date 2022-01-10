"Бандиты и террористы". Путин, Токаев, Лукашенко - о протестах в Казахстане

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"Бандиты и террористы". Путин, Токаев, Лукашенко - о протестах в Казахстане

час назад

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Александр Лукашенко и другие лидеры постоветских стран приняли участие в онлайн-встрече ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Ранее страны ОДКБ направили в Казахстан миротворцев. Больше всего военных отправила Россия. По словам Путина, миротворцы будут в стране столько, сколько нужно.