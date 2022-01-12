Независимость для женщин Кашмира: как преодолеть безработицу?
Независимость для женщин Кашмира: как преодолеть безработицу?
Женщины провинции Кашмир издавна зарабатывали прядением пряжи из пуха горных коз. Именно так, вручную, из тончайших нитей ткут пашминские шали.
Но со временем это ремесло было утрачено: на смену ручному труду пришли автоматизированные станки, такая работа стала невыгодна и многие женщины лишились единственного источника дохода.
Не так давно местный предприниматель Кадри Муджтаба нашёл способ вернуть старинное ремесло и помочь женщинам вновь обрести независимость.