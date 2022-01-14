Острые камни и несколько минут на сон: как на Тайване готовят подводную армию
Острые камни и несколько минут на сон: как на Тайване готовят подводную армию
На Тайване власти готовят специальную подводную армию. Солдат целую неделю учат задерживать дыхание под водой, плавать с полным комплектом оружия и быть готовым проснуться и встать при первом требовании командиров.
Учения проводятся для того, чтобы быть готовым к возможной войне с Китаем. В течение недели солдаты проходят очень тяжелые испытания, а иногда спят всего по несколько минут в день.
Инструкторы говорят, что такие жесткие условия должны подготовить солдат к реальным условиям, как во время войны.