Острые камни и несколько минут на сон: как на Тайване готовят подводную армию

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Острые камни и несколько минут на сон: как на Тайване готовят подводную армию

55 минут назад

На Тайване власти готовят специальную подводную армию. Солдат целую неделю учат задерживать дыхание под водой, плавать с полным комплектом оружия и быть готовым проснуться и встать при первом требовании командиров.

Учения проводятся для того, чтобы быть готовым к возможной войне с Китаем. В течение недели солдаты проходят очень тяжелые испытания, а иногда спят всего по несколько минут в день.